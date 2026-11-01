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Golf con causa: Doctor´s open 2026

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Golf con causa: Doctor´s open 2026

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Entre calabazas y superhéroes

Una reunión infantil en la que los disfraces dieron vida a un mundo de fantasía.

Por Redacción PULSO

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Superhéroes, brujitas, vampiros y personajes de fantasía protagonizaron una tarde de disfraces organizada por la escuela La Casita, donde La imaginación fue la invitada principal, y cada pequeño tuvo oportunidad de convertirse por unas horas en su personaje favorito.

Batman, el Guasón, Capitán América, Mario a bordo de Yoshi, dinosaurios, calabazas, brujas y otros personajes formaron parte de la variedad de disfraces que se hicieron presentes durante el encuentro.

Fiesta infantil en escuela La Casita: disfraces y juegos

La celebración también incluyó piñata, pizzas y pinta caritas, actividades que mantuvieron entretenidos a los pequeños y sumaron momentos de alegría a la jornada. Entre juegos, risas y fotografías, los niños compartieron una tarde especial con sus compañeros.

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La Casita promueve creatividad y convivencia escolar

Así, el colegio “La Casita” propició un espacio para celebrar la creatividad, la amistad y el gusto de jugar a ser alguien más, en una convivencia donde cada disfraz contó su propia historia.

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