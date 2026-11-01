Entre calabazas y superhéroes
Una reunión infantil en la que los disfraces dieron vida a un mundo de fantasía.
Galeria
Superhéroes, brujitas, vampiros y personajes de fantasía protagonizaron una tarde de disfraces organizada por la escuela La Casita, donde La imaginación fue la invitada principal, y cada pequeño tuvo oportunidad de convertirse por unas horas en su personaje favorito.
Batman, el Guasón, Capitán América, Mario a bordo de Yoshi, dinosaurios, calabazas, brujas y otros personajes formaron parte de la variedad de disfraces que se hicieron presentes durante el encuentro.
Fiesta infantil en escuela La Casita: disfraces y juegos
La celebración también incluyó piñata, pizzas y pinta caritas, actividades que mantuvieron entretenidos a los pequeños y sumaron momentos de alegría a la jornada. Entre juegos, risas y fotografías, los niños compartieron una tarde especial con sus compañeros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Casita promueve creatividad y convivencia escolar
Así, el colegio “La Casita” propició un espacio para celebrar la creatividad, la amistad y el gusto de jugar a ser alguien más, en una convivencia donde cada disfraz contó su propia historia.
no te pierdas estas noticias
El rostro como territorio
Estrella Govea
Invisibilis presenta más de 40 piezas que exploran límites del retrato y la identidad.
Golf con causa: Doctor´s open 2026
Nallely González
: La cuarta edición del encuentro convocó a 52 participantes y destinará apoyos a tres organizaciones dedicadas a la atención y protección de niñas y niños.