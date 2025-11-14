Sigue restricción al tráfico aéreo

Washington.- Las restricciones al tráfico aéreo de EU seguirán vigentes por un tiempo indefinido mientras se recupera la normalidad, aún tras el fin del cierre gubernamental federal durante 43 días, lo que agravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6 % de los vuelos en 40 aeropuertos del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el líder de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, indicaron que, aunque decidieron mantener en vigor la medida - tomada por cuestiones de seguridad ante la ausencia de unos 3.000 controladores -, la disminución de las operaciones no llegará al 10 % planeado.

“El equipo de seguridad de la FAA está animado al ver el aumento de personal de control de tráfico aéreo, y se sienten cómodos con pausar el calendario de reducción para darnos tiempo de revisar el espacio aéreo”, agregó Duffy.

La Administración del presidente Donald Trump y la industria aérea pronostican que aún se necesitará al menos una semana para que todas las operaciones aéreas estadounidenses vuelvan a la normalidad, a medida que los controladores y el personal de seguridad regresen a sus puestos y comiencen a recibir sus pagos atrasados.

Este jueves ya se contabilizan casi 1,000 cancelaciones y más de 700 demoras en todo el país, según el sitio de rastreo Flightaware. En la lista aeropuertos afectados repiten el O’Hare de Chicago (Illinois), el Hartsfield-Jackson de Atlanta (Georgia), el de Denver (Colorado) y el Newark Liberty (Nueva Jersey), entre los más golpeados por el cierre del Gobierno, que finalizó en la noche de este miércoles después de que la Cámara de Representantes del Congreso aprobara un nuevo presupuesto hasta el 30 de enero.