Starbucks inicia huelga en 65 tiendas

Nueva York.- Más de 1,000 trabajadores sindicalizados de Starbucks se declararon en huelga en 65 tiendas de Estados Unidos el jueves para protestar por la falta de progreso en las negociaciones laborales con la compañía.

La huelga tenía como objetivo interrumpir el Día del Vaso Rojo de Starbucks, que suele ser uno de los días más ajetreados del año para la compañía. Desde 2018, Starbucks ha regalado vasos reutilizables gratuitos ese día a los clientes que compran una bebida navideña. Starbucks Workers United, el sindicato que organiza a los baristas, indicó el jueves por la mañana que la huelga ya había cerrado algunas tiendas y se esperaba que obligara a cerrar otras más durante el transcurso del día.

Starbucks Workers United señaló que las tiendas en 45 ciudades se verán afectadas, incluyendo Nueva York, Filadelfia, Minneapolis, San Diego, San Luis, Dallas, Columbus, Ohio, y la ciudad natal de Starbucks, Seattle. No hay una fecha establecida para el fin de la huelga, y más tiendas están preparadas para unirse si Starbucks no llega a un acuerdo contractual.

Los trabajadores en huelga señalan que están protestando porque Starbucks aún no ha llegado a un acuerdo contractual con el sindicato.

