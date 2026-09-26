EU inicia mecanismo laboral vs. Yokohama

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Ciudad de México.- A solicitud de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) inició un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Yokohama Tire Manufacturing Mexico.

Se informó que el sindicato mexicano envió una solicitud el 26 de agosto pasado al gobierno estadounidense en la que asegura que la planta de Coahuila de la llantera denegó los derechos de libre asociación sindical y negociación colectiva de contratos a los trabajadores.

Acusaron a la empresa de que tomó represalias contra los trabajadores por participar en actividades sindicales.

Cómo dar un trato desigual a los partidarios del sindicato, la denegación de acceso a la planta para los delegados especiales de LSOM y dar acceso sin restricciones a los representantes de un sindicato competidor.

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Así como "irregularidades que conducen a una votación por el Certificado de Representación, despidos ilegales y el incumplimiento del convenio colectivo sectorial para la industria manufacturera de caucho (conocido como el "contrato ley"). De darle entrada al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, la dependencia mexicana cuenta con 45 días para investigar la denuncia y presentar su respuesta.