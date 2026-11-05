Secretaria de Hacienda reduce compensación para peajes en San Luis

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo de trescientos a 250 millones de pesos anuales el monto para compensar el 50 por ciento en el gasto de peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), para efectos de la declaración y en su caso la aplicación de impuestos, informó el delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Norberto Cueto.

Precisó que esta medida desde el fisco ayuda a que las empresas tengan mayor flujo de efectivo y también ayudará porque muchas empresas están operando en números rojos, lo que a su vez repercute en el poco subsidio o incentivo que queda para que muy pocas empresas puedan seguir operando.

Aseguró que hay indicios de que esta medida fiscal será aprobada en la Cámara de Diputados, pero con toda seguridad habrá cláusulas o reservas en el Senado de la República para que proceda este tipo de impuestos, sobre todo para las empresas que alcanzan esos montos de facturación.

Dijo esperar que haya un buen arreglo, sobre todo para el bien del sector.

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Añadió que en San Luis Potosí hay empresas que pudieran quedar fuera de este incentivo, por ejemplo aquellas que tengan arriba de cien unidades que se movilizan por carretera, aunque también es cierto que su capacidad de carga es altísima.

Precisó que el riesgo de que esas empresas colapse provoca que difícilmente los equipos sean repuestos de un día para otro.