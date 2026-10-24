Carlos Rivera y Cynthia celebran llegada de su hija en concierto

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez protagonizaron una escena de ensueño en medio del palenque dedicado al cantante en Tlaxcala, como parte de las actividades de la Feria de Tlaxcala 2026, la pareja está por darle la bienvenida a su hija María, quien fue parte del especial momento.

Pese a la discreción con la que siempre han manejado su relación, desde que se casaron en junio de 2022 se han abierto cada vez más con el público, han compartido detalles de la crianza de su hijo León, así como la próxima llegada de su hija.

El cantante de 40 años cantó en el palenque previo a que se dé una pausa en su carrera porque se someterá a una cirugía de cuerdas vocales debido a una lesión, Rivera explicó que ha estado en estrictos cuidados para poder cumplir con sus compromisos previo a la intervención, por la que tuvo que cancelar y posponer algunos shows.

Beso emotivo en concierto de Tlaxcala

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras Carlos Rivera cantaba "Las vidas que tú quieras", se acercó a la primera fila del recinto, donde se encontraba su madre y su esposa Cynthia Rodríguez, la miró a los ojos mientras seguía cantando:

Y mientras que respire, yo voy a quererte

Y este amor que nos llegó así

Como algo inesperado y que el destino lo planeó, así

Como algo escrito, algo divino, como de sorpresa

Como bendición, como una recompensa

Y mientras que respire, yo voy a quererte

Las vidas que tú quieras

Una caricia en a pancita de embarazo de Cynthia, así como un beso en los labios selló el romántico momento.

Preparativos y vida familiar de Carlos Rivera y Cynthia

El momento se suma al de hace unos días, cuando la pareja disfrutó del baby shower de María, donde la exconductora de "Venga la Alegría" lució un entallado vestido color rosa; Carlos y Cynthia ya son padres de León, nacido en agosto de 2023.