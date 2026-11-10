Muere a los 74 años Toukie Smith, modelo y actriz

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La muerte de Toukie Smith, reconocida modelo y actriz estadounidense, ha sido confirmada por sus hijos, los mellizos Julian y Airyn De Niro. Este triste suceso ocurrió el 4 de noviembre en Nueva York, donde Smith falleció a los 74 años tras enfrentar una larga batalla contra la esclerosis múltiple, de acuerdo con el comunicado emitido por sus hijos y difundido por The Hollywood Reporter.

Toukie Smith y Robert De Niro mantuvieron una relación de 1988 a 1996, periodo durante el cual, aunque no contrajeron matrimonio, sí formaron una familia con el nacimiento de sus mellizos el 20 de octubre de 1995, quienes llegaron al mundo a través de gestación subrogada. En un emotivo mensaje en redes sociales, Julian y Airyn recordaron a su madre, reflejando así la conexión que tenían con ella y el impacto que tuvo en sus vidas.

Julian Henry De Niro ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la actuación. Debutó en cine en 2016 y ha participado en proyectos como la serie "The First Lady" en 2022, además de incursionar en Broadway en 2023. Por su parte, Airyn, que originalmente nació como Aaron Kendrick y se identificó públicamente como mujer transgénero en 2025, ha mostrado interés tanto en el modelaje como en la consejería en salud mental, al tiempo que comenzó su homenaje a su madre publicando una fotografía de su infancia.

Nacida Doris Smith el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Pensilvania, Toukie Smith eligió un nombre artístico que reflejaba su vivaz personalidad, inspirado por un cuento infantil. Su trayectoria profesional comenzó en 1972, donde logró destacar en importantes publicaciones como "Vogue" y "Ebony", además de colaborar con diseñadores de renombre como Hubert de Givenchy y Thierry Mugler. Su hermano, Willi Smith, también fue una figura prominente en la industria de la moda, y su influencia perdura a pesar de su fallecimiento en 1987.

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Smith era conocida no solo por su trabajo como modelo, sino también por su incursión en la actuación. Participó en la serie "Miami Vice" a finales de los años ochenta, y tras ello, trabajó en la comedia "27" y en películas como "Talkin' Dirty After Dark" y "The Preacher's Wife", esta última también protagonizada por Whitney Houston.

La partida de Toukie Smith deja un legado significativo en el mundo de la moda y el cine, así como un profundo impacto en su familia, quienes la recordarán con cariño y admiración.