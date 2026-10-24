Maribel renuncia a convivir con su nieto

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Maribel Guardia ha anunciado su decisión de renunciar al régimen de convivencia con su nieto, un tema que ha generado controversia y ha sido objeto de comentarios por parte de su exnuera, Imelda Garza Tuñón. En un comunicado en sus redes sociales, la actriz explicó que tomó esta medida debido a sus preocupaciones de que un reencuentro con el menor pudiera utilizarse en su contra, afectando tanto su bienestar como el de su esposo, Marco Chacón.

Antonio Lozano García, abogado de Tuñón, afirmó que Guardia sigue solicitando la custodia del menor ante el juzgado. Durante un encuentro con los medios, Lozano aclaró que no hay posibilidades cercanas de que Maribel interactúe con su nieto. Explicó que la única propuesta de acercamiento se había efectuado el 3 de marzo de 2025, cuando se promovió una controversia familiar que fue atendida por el juez correspondiente. En esa ocasión, la abogada de Imelda sugirió un régimen de convivencias supervisadas para Guardia, pero esta última rechazó la propuesta, hecho que se encuentra registrado en el expediente judicial.

El abogado también comentó que un juez había dictado medidas de protección a favor de Imelda y su hijo, con el objetivo de salvaguardar el bienestar del menor, lo que ha llevado a la conclusión de que no habrá ninguna convivencia entre Maribel y el niño. Lozano afirmó que no han existido conversaciones ni ofertas entre las partes involucradas.

La disputa legal que enfrenta a Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se ha intensificado tras el fallecimiento del cantante Julián Figueroa en 2023, lo que ha dado lugar a un conflicto en torno a la custodia del menor. En el pasado, Guardia había señalado que su exnuera presentaba problemas de adicciones y que su comportamiento podría poner en riesgo la seguridad del niño. Por su parte, Imelda ha acusado a Maribel de intentar separarla de su hijo.

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Recientemente, Guardia presentó una denuncia contra Tuñón por supuestos delitos vinculados con el suministro de fármacos a Julián Figueroa, quien había sido objeto de atención médica por dichas razones. Esta situación ha complicado aún más las relaciones familiares y ha centrado la atención pública en el caso, que continúa en desarrollo.