Hoy, Conferencia “Mexiflora”

La conferencia Mexiflora, Música generada por plantas de Campeche, a cargo de Jalil Cervantes Martínez, será en el Centro de las Artes de San Luis Potosí este miércoles 3 de septiembre a las 19:00 horas en la Sala de Conciertos del Área de Música.

Mexiflora es un proyecto que reúne 140 piezas musicales creadas a partir de la actividad eléctrica de plantas registradas en los Jardines de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Los ritmos circadianos de las especies se convierten en datos de Interfaz Digital para Instrumentos Musicales (MIDI) y posteriormente en sonidos trabajados con sintetizadores digitales. El resultado es un compilado que refleja la vida biológica de las plantas en forma sonora.

La propuesta busca sensibilizar sobre la preservación de especies y la relación del ser humano con su entorno natural a través de la escucha. En la conferencia, el público conocerá el proceso de creación de estas piezas y podrá acercarse a una experiencia auditiva que combina investigación científica con exploración artística.

El proyecto se enmarca en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y se consolida como un trabajo que expande los alcances del arte sonoro. Además, Jalil Cervantes ha desarrollado iniciativas similares, como Biokau, centrado en pulsos eléctricos de cactáceas en peligro de extinción de San Luis Potosí, obra que forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional.

Jalil Cervantes, también conocido como “Jaxcan”, es músico, investigador y artista multidisciplinar. Nació en San Luis Potosí en 1994, cuenta con estudios en la UASLP, Berklee College of Music y la Universitat de Barcelona, entre otros.

Pie de foto