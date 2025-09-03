LILIA ÁVALOS PRESENTA “ENTERRAR DINOSAURIOS”

El libro Enterrar dinosaurios de Lilia Ávalos se presentará en Miércoles Literario que se realiza en Palacio Municipal de San Luis Potosí. La actividad se llevará a cabo este 3 de septiembre a las 19:00 horas.

La novela narra la búsqueda de Isaura Mexicano, una líder social que emergió tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. El relato sigue a Jara Cisneros, antropóloga física que debe enfrentarse a las limitaciones del sistema de justicia mexicano y a la corrupción universitaria para encontrarla. La obra aborda el contexto de la guerra sucia en México y reflexiona sobre las decisiones que marcan un punto de no retorno en la vida personal y colectiva.

Enterrar dinosaurios es la segunda novela de Lilia Ávalos, narradora, ensayista e investigadora nacida en San Luis Potosí en 1989. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de San Luis.

El libro se desarrolló dentro del Programa de Tutoría en Novela de Literatura Universidad Nacional Autónoma de México, un proyecto que acompaña a jóvenes escritores en la escritura de sus primeras obras. Ávalos ha destacado que este espacio le permitió trabajar de forma constante y recibir retroalimentación de autores como Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz. En palabras de la autora, la novela retoma una de sus obsesiones literarias: “la década de los noventa, con sus complicaciones económicas, políticas y sociales”.

La autora compartirá con el público detalles de la obra y del proceso creativo que la llevó a consolidar este nuevo proyecto editorial.