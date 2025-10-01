Con copal y cempasúchil comienza el Xantolo

El 29 de septiembre marcó el inicio del Xantolo en la Huasteca con la celebración del Día de San Miguel Arcángel. Según la tradición, en esta fecha comienza la “bajada”, cuando se purifican las máscaras que las y los Huehues usarán en las danzas del 1 y 2 de noviembre.

En las casas se enciende el copal y se eleva la petición para que las almas puedan descender y acompañar a sus familias durante los días de la Fiesta de las Ánimas.

A partir de este día, cada fecha previa a noviembre tiene un sentido en la preparación. El 18 de octubre, San Lucas es invocado para permitir el descenso de las almas que murieron de manera violenta o trágica. El 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, los hogares adquieren las ofrendas y veladoras que se colocarán en los altares. Al día siguiente, el 30 de octubre, llega el “Día de las Flores”, cuando se levantan los arcos de ramas y flores que representan la entrada al mundo de los vivos.

La tradición también distingue el 31 de octubre como la jornada dedicada a los niños fallecidos. Los altares se adornan con juguetes, dulces y comidas que los atraen. El 1 de noviembre corresponde a los difuntos adultos, recibidos con velas grandes y caminos de pétalos de cempasúchil.

Finalmente, el 2 de noviembre se dedica a los Fieles Difuntos con tumbas adornadas, alimentos y oraciones.

Los preparativos se extienden meses antes, desde el 24 de junio, día de San Juan Bautista, con la siembra del cempasúchil. Esta flor se convierte en guía para las almas, al marcar con sus colores y aromas la ruta hacia los hogares. Cada altar integra elementos de la gastronomía regional, frutas de temporada, imágenes religiosas y velas que representan la luz para el camino de regreso.

El inicio del Xantolo con San Miguel Arcángel anuncia la llegada de las ánimas y abre un periodo de rituales que combinan fe, música y danza. A lo largo de semanas, las comunidades se preparan para recibir a sus muertos y muertas en lo que se reconoce como la festividad más significativa de la Huasteca, donde la memoria y la vida se entrelazan en un mismo tiempo.