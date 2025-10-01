Hoy, conferencia Una ciudad en un jardín

Una ciudad en un jardín: conociendo Chicago por su arquitectura, es la conferencia que será impartida por el Doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez a las 20:00 horas, este miércoles 1 de octubre en la Sala Multifuncional del Museo Universitario.

Se enfocará en cómo el diseño urbano y arquitectónico transforma la vida de las comunidades, explorará la arquitectura de Chicago, ciudad reconocida como cuna de los rascacielos y referente internacional en diseño urbano. Se analizará cómo los edificios y espacios públicos reflejan la historia de la ciudad y su desarrollo, así como la relación entre la planificación urbana y la experiencia cotidiana de sus habitantes.

Gutiérrez Sánchez es arquitecto por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con una maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por El Colegio de San Luis, así como un doctorado en Ciencias del Hábitat por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su trayectoria combina la docencia, la investigación y la práctica profesional, con artículos y capítulos de libros sobre arquitectura y ciudad.

Desde 2005 dirige una empresa especializada en planeación urbana, diseño arquitectónico y evaluación de impactos urbanos, viales y ambientales. Ha ocupado cargos relevantes, como Director de Planeación en el Instituto de Planeación Municipal de Cancún, jefe del Departamento de Estudios del Hombre y la Sociedad en la Facultad del Hábitat.

Su participación en la conferencia permitirá a los y las asistentes conocer los fundamentos de la planificación urbana y la arquitectura a partir del ejemplo de Chicago, ofreciendo un acercamiento a la forma en que el diseño de una ciudad influye en la vida diaria de sus habitantes y en la organización del espacio público.