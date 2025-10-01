Exposición de Nancy Leija

En una nueva edición del programa “Todos los lunes son de Palique” en la Casa Museo Manuel José Othón se inauguró la exposición fotográfica individual de la artista potosina Nancy Leija Parra, titulada “Huellas... La vida que caminamos”.

Nancy Leija, originaria de San Luis Potosí, compartió con el público su trayectoria y visión artística en una plática que acompañó la apertura de la muestra.

Leija Parra relató que su interés por la fotografía se despertó mientras tomaba un taller con la maestra María Eugenia en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Ella describió que, durante este taller, aprendió una manera de tomar la fotografía que se enfocaba en la esencia de lo que se iba a capturar, más allá del simple acto de enfocar la cámara. Aunque lleva alrededor de 15 años en la fotografía, esta es su primera incursión al exponer su trabajo, motivada por su familia, a quienes agradece su apoyo e impulso.

El título de la exposición, “Huellas... La vida que caminamos”, sintetiza la intención de la artista: capturar la marca que las personas dejan en el mundo y en la vida de otros. La muestra se compone principalmente de fotografías con seres humanos como protagonistas, a diferencia de otros fotógrafos que se centran en paisajes.

