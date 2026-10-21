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Estado

Abejas atacan a grupo de personas

Resultaron con picaduras y fueron auxiliadas por Bomberos

Por Jesús Vázquez

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Abejas atacan a grupo de personas
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      MATEHUALA.- Bomberos y Protección Civil Municipal  realizaron la captura de un murciélago localizado en una vivienda de la calle Díaz Ordaz sin ningún problema y fue liberado en su hábitat natural, asimismo, en la calle Puebla, de la colonia República, un grupo de personas fueron atacadas por abejas y resultaron con picaduras

      De acuerdo a información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, les solicitaron el apoyo para el control de un murciélago que se encontraba en el interior de un domicilio de la calle de Díaz Ordaz, en la colonia Forestal, por lo que inmediatamente acudieron en una unidad para verificar la veracidad de la información.

      Al llegar al lugar, también se encontraban elementos de Protección Civil y, en conjunto, trabajaron para lograr atrapar al murciélago. Traían equipo especial y, después de unos minutos, lograron capturarlo. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y, posteriormente, el animal fue liberado en su hábitat natural.

      Por otra parte, recibieron el reporte de que, en la calle Puebla, de la colonia República, un grupo de personas había sido atacada por abejas, por lo que acudieron a apoyar para retirar el enjambre, además de auxiliar a las personas y mascotas que fueron afectadas por las picaduras. 

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      Se pide a la población no mover los panales de abejas o avispas ni molestar a estos animales, para evitar ser atacados.

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