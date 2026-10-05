Abren convocatoria para unirse a la GN

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RIOVERDE.- Invitan a jóvenes a formar parte de la Guardia Nacional los interesados pueden acudir a la Junta de Reclutamiento donde se les darán a conocer los requisitos para poder integrarse a esta corporación de seguridad.

La titular Guadalupe Martínez, dio a conocer que esta la convocatoria abierta para formar parte de las filas de la Guardia Nacional, para que los interesados puedan formar parte de la corporación.

Los requisitos son presentar Curp, INE, acta de nacimiento, constancia de situación fiscal, RFC, certificado de estudios de Secundaria, Cartilla del Servicio Militar, carta de no antecedentes penales, entre otros documentos.

Dentro de las prestaciones recibirán un salario de 18, 840 pesos, alojamiento, alimentación uniforme, seguro de vida servicios médico, aguinaldo.

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Los interesados deben acercarse a las oficinas de la Junta de Reclutamiento a solicitud mayor información.