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Agentes de GCE se accidentan

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Agentes de GCE se accidentan
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      RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil del Estado sufren accidente cuando se trasladaban en un vehículo particular el cual fue embestido por un tráiler, dos agentes resultaron lesionados, los que fueron trasladados a un hospital. 

      Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el kilómetro 6, cuando dos oficiales se trasladaban en un vehículo color gris marca Ford modelo Sonic, cuando de pronto el conductor de un tráiler los sacó del camino, el vehículo sufrió muchos daños. 

       Tras el accidente, los dos oficiales de la Guardia Civil del Estado resultaron lesionados, provenían de San Luis Potosí con destino a Ciudad Valles. 

      Los oficiales resultaron con lesiones cervicales, quienes fueron trasladados de emergencia recibir atención médica por parte de socorristas de la Cruz Roja, los que quedaron en observación por algunas horas.

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