Alerta Canaco por demandas laborales

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Matehuala.- Alerta la Cámara Nacional de Comercio sobre presuntas prácticas de simulación laboral que podrían afectar la economía de negocios familiares, luego de que se documentaran a nivel nacional casos de demandas por supuesto despido injustificado, con liquidaciones que pueden alcanzar hasta los 70 mil pesos.

De acuerdo con información difundida por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), algunos casos involucran a personas que laboran durante pocos días, dejan de presentarse sin previo aviso y, aproximadamente 15 días después, interponen una demanda alegando haber sido despedidas injustificadamente.

Rafael Fernández Santos, presidente de CANACO Matehuala, llamó a los comerciantes de la ciudad y del Altiplano potosino a mantenerse atentos, documentar las incidencias laborales y reunir evidencia ante posibles irregularidades, siempre protegiendo la confidencialidad y los datos.

Señaló que la protección de los derechos laborales debe ir acompañada de certeza jurídica para los negocios que cumplen con sus obligaciones, pues las controversias laborales que afectan injustamente a las empresas pueden poner en riesgo su patrimonio y, en algunos casos, incentivar el paso a la informalidad.

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La cámara reiteró que el objetivo es promover relaciones laborales justas, proteger los derechos de los trabajadores y brindar condiciones de certeza a los comercios que generan empleo en Matehuala y la región del Altiplano.