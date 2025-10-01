Alertan por entrada de frentes fríos

RIOVERDE.- Iniciaron los frentes fríos y concluirán en abril del 2026, la temporada fuerte se presentará en enero, según dio a conocer el director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez.

El director de Protección Civil expuso que ya entraron los frentes fríos y se han registrado 4 hasta el momento, y que los más dañino se presentará de los meses de diciembre a febrero ante el clima gélido.

Hernández Juárez mencionó que los frentes fríos se prolongarán hasta el mes de abril, por lo que es necesario que los habitantes tomen sus precauciones para evitar enfermar, sobre todo con menores de edad y adultos mayores.