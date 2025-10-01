Entregan despensas de Sedesore tras dilación

logo pulso
Por Miguel Barragán

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Para los primeros 15 días del mes de octubre habría entrega de apoyos alimentarios, de acuerdo con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Jesús Guadalupe González Vargas. 

    Ante las quejas de que ha habido una dilación en la entrega de despensas, la información ofrecida es que antes de la primera quincena de octubre podría entregarse la primera ministración de las 30 mil cajas de víveres que manda Sedesore del estado a igual número de las familias.

    La contingencia de inundaciones en junio provocó que hubiera un desfase en la entrega, porque se adelantó a julio la entrega que era de agosto y, por lo tanto, lo que se entregaría en este último mes se trasladó a octubre, causando extrañeza a los beneficiarios, por la dilación.

