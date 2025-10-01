logo pulso
Turbiedad dejó sin agua a Zona Tének

El bombeo se detuvo por la suciedad que provocaron las lluvias

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Turbiedad dejó sin agua a Zona Tének

CIUDAD VALLES.- La Zona Tének se quedó sin agua debido a que el bombeo se detuvo por la turbiedad que provocaron las últimas lluvias.

Las quejas sectoriales por falta de agua se generalizaron el fin de semana, porque en los ocho ejidos en donde viven alrededor de 18 mil personas dejó de haber suministro del vital líquido.

El director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera explicó que la lluvia enturbió el agua en Santa Anita, Aquismón, fuente de extracción para el Sistema Tanchachín. 

Comentó que la gran cantidad de sólidos obligó a apagar el bombeo para evitar daños mecánicos. Este martes 30 de septiembre habría pruebas para observar si ya es recomendable volver a encender los motores.

