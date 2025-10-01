Invitan a campaña de vacunación antirrábica

MATEHUALA.- La Jurisdicción Sanitaria lleva a cabo la campaña de vacunación antirrábica sólo para las personas que no han podido vacunar a sus mascotas contra la rabia, que tienen cachorros o acaban de adoptar un nuevo miembro para su familia, ésta es sólo para perros y gatos mayores de un mes y la campaña estará vigente hasta el 03 de octubre.

La campaña es especialmente para mascotas que no fueron vacunadas en la pasada campaña de vacunación antirrábica, por lo que se han colocado puestos de vacunación en distintos puntos de la ciudad que estarán trabajando de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Se pide llevar a los perros con correa y en el caso de que sean agresivos con bozal, así mismo apoyar a los doctores y enfermeras que estarán vacunando a las mascotas para evitar que sufran una mordedura.

En el caso de los gatos también hay que llevarlos en una mochila, costal y agarrarlos fuertemente para evitar que se les escapen a los propietarios, pues muchos al momento de vacunarlos suelen correr; los puestos de vacunación se van a instalar en la plaza 10 de Mayo, en Protección Civil Municipal, en el Centro de Salud de la Colonia República, en el Centro de Salud de Vista Hermosa y en el Centro de Salud de Olivar de

las Ánimas.

Se exhorta a la población en general que no ha vacunado a sus perros y gatos llevarlos a vacunar, pues son parte importante de la familia, y también tienen derecho a la salud, además de que la vacuna es completamente gratuita.