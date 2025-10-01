logo pulso
Motociclista grave tras ser atropellado

Por Carmen Hernández

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un motociclista fue atropellado por lo que su estado de salud es delicado; los hechos se suscitaron en la carretera federal 70 y el canal principal de la Media Luna. Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, sin embargo, paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención médica al atropellado de 48 años quien resultó con lesiones de consideración y fue trasladado al Hospital del  IMSS-Bienestar para su atención médica. 

El motociclista se encuentra delicado de salud, se debate entre la vida y la muerte, informaron los paramédicos.

