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Aparecen más víboras en viviendas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Aparecen más víboras en viviendas
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      Matehuala.- Debido a los constantes cambios de clima que se han dado en la región ha provocado que animales silvestres como víboras e insectos lleguen a viviendas de la zona urbana y en algunos casos son vistas en las calles de la ciudad.

      Estos ocurren más en las colonias a la orilla de la ciudad que se encuentran cerca de los montes y matorrales ya que cada día se está invadiendo sus habitat y es muy común que los animales se desplacen en busca de un lugar para protegerse de los cambios tan drásticos de temperatura que han ocurrido en los últimos días.

      Bomberos de Matehuala ha tenido ya varios reportes de víboras en domicilios particulares, donde ellos acuden a capturarlas sin dañarlas, de esta manera evitar que estos animales también dañen a una persona, pues una mordedura de una serpiente puede ser peligrosa, y muchas veces la gente no sabe si son o no venenosas, por lo que se requiere personal especial para retirarlas como en este caso lo son bomberos. 

      Se recomienda a la población si se introduce a su domicilio alguna de estas especies no molestarlas, ya que en ocasiones son animales venenosos y que requieren de la manipulación de expertos como lo son Bomberos, elementos de Protección Civil o personal capacitado para capturar y resguardar las especies y trasladarlas a un lugar alejado de la ciudad y también no matarlas ya que son especies protegidas por la ley.

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