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Arranca colecta anual de la UBR

Dinero que se recaude será para compra de material y equipo

Por Carmen Hernández

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Arranca colecta anual de la UBR
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      CIUDAD DEL MAÍZ.- Arrancó la colecta anual de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), por lo que se busca seguir equipando las instalaciones. 

      En el evento estuvieron presentes la alcaldesa Rosa Angélica Martínez, María Guadalupe Perales y regidores, sin embargo las autoridades municipales y los propios funcionarios fueron los primeros en entregar el donativo. 

      Posteriormente se llevó a cabo una marcha por las principales calles y una demostración de las terapias que se realizan, después botearon por las principales calles de la ciudad y solicitaron a las familias a sumarse al UBRTÓN y a aportar.  El dinero que se recaude será destinado para la compra de material y equipamiento que tanto les hace falta en la institución que brinda atención a más de 400 pacientes con diversas terapias.

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