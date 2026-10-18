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Arranca Xantolo vive en tu ciudad

Hubo una plática y proyección de una película

Por Jesús Vázquez

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Arranca Xantolo vive en tu ciudad
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la inauguración de "Xantolo se vive en tu ciudad" en el Parque Álvaro Obregón, en donde, para iniciar las actividades hubo una plática, además se realizó la proyección de una película y exposición de imágenes de esta tradición.

      Para iniciar Xantolo se vive en tu ciudad se realizaron actividades en el Parque Álvaro Obregón, hubo una breve plática sobre esta tradición que se lleva a cabo en la Huasteca Potosina, esto para que la gente conozca algo de esta cultura que ha llamado la atención a nivel mundial y es importante que los matehualenses conozcan tradiciones de la Huasteca.

      Asimismo, se llevó a cabo la proyección de la película Coco en el PAO, que tiene la temática de la tradición del Día de Muertos en Matehuala, se colocó una exposición con diferentes fotografías de la tradición de Xantolo, con las máscaras de los huehues.

      La idea principal de estas actividades es que los niños, jóvenes y adultos de la ciudad conozcan la tradición de la Fiesta del Xantolo y el Día de Muertos, preservar las tradiciones mexicanas, ya que lamentablemente en los últimos años se han ido perdiendo poco a poco, se tienen que recuperar, tales como los altares de muertos, ir a los cementerios y visitar a los familiares fallecidos, colocar en las tumbas flor de cempasúchil, entre otras.

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