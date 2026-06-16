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Asesinan a hombre en interior de capilla

Por Jesús Vázquez

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a hombre en interior de capilla
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      Matehuala.- La mañana del lunes se registró una movilización de corporaciones policiacas y de auxilio en la comunidad de Presa Verde, perteneciente al municipio de Cedral, donde reportaban a una persona sin vida en la capilla, quien presentaba lesiones provocadas por arma de fuego.

      Los hechos ocurrieron en la capilla de la comunidad donde habitantes del lugar reportaron la presencia de una persona sin vida. 

      De inmediato acudieron elementos de Protección Civil Municipal y de la Policía Municipal, quienes revisaron a un hombre que ya no presentaba signos vitales.

      De manera extraoficial se informó que había un cartucho percutido cerca de la zona. 

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      Los oficiales aseguraron el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones. 

      El cuerpo fue trasladado para realizarle los exámenes de ley. 

      Hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona relacionada con estos hechos y se desconoce la identidad del hombre que fue encontrado sin vida.

      Se espera que las autoridades policiacas emitan un comunicado oficial sobre lo acontecido en la comunidad de Presa Verde. 

      Los habitantes se encuentran alarmados por lo sucedido, sobre todo porque se trata de una comunidad considerada tranquila, y esperan que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.El clima es muy dinámico y puede cambiar las condiciones, por lo cual se pide a la población estar atenta a los medios oficiales. Recordamos a la población que en esta temporada es normal tener lluvias en la zona por la temporada de huracanes y ciclones en el Pacífico Oriental, de mayo a noviembre.

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