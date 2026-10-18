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Asilo San Martín en crisis, necesita apoyo inmediato

Organizaron colecta para este fin de semana

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Asilo San Martín en crisis, necesita apoyo inmediato
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      CIUDAD VALLES.- Necesita 200 mil pesos el asilo de ancianos de Valles, para una primera etapa de reparación, en un edificio que ronda los 90 años de antigüedad y que presentaba severo deterioro y ahora resulta un riesgo.

      María de la Luz Castillo Coronado, presidenta de la Asociación Asilo de Ancianos dijo que de entre las múltiples reparaciones que necesita el albergue de adultos mayores, hay una de impermeabilización y de reconstrucción que costaría alrededor de 200 mil pesos, por eso, a pesar de las aportaciones de Gobierno, asumieron la tarea de botear para conseguir una parte de los recursos y pidieron ayuda de algún arquitecto y del público en general para que apoyen con donaciones en especie para la manutención de la veintena de viejitos que viven en ese lugar.

      Tanto este sábado 17 como este domingo 18 de octubre organizan una colecta sobre el bulevar y Ponciano Arriaga para botear a favor de este espacio.

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