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Autoriza Cabildo préstamo para pagar aguinaldo

Tesorera alega que reducción de participaciones complicó finanzas municipales

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Autoriza Cabildo préstamo para pagar aguinaldo
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      CIUDAD VALLES.- Autorizó el Cabildo de Valles endeudarse con 25 millones de pesos para el pago de aguinaldos de los trabajadores, pues el Ayuntamiento no tiene recursos para cumplir con esta prestación laboral.

      En la sesión del cuerpo edilicio de este jueves 29 de octubre, los regidores de Valles votaron en su mayoría por contratar una deuda con un banco por la friolera de 25 millones de pesos, a pagar para el último día de junio de 2027, con la finalidad de completar el monto de los beneficios y prestaciones de fin de año para un total de 1,400 trabajadores, de los cuales, 580 son sindicalizados y poco más de 800 son de confianza o funcionarios de medio o alto nivel. Hace unas semanas, la tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar había dicho que la reducción de las participaciones federales y, a su vez las estatales, había complicado las finanzas locales y que habría necesidad de solicitar un préstamo para este motivo, solicitud que hoy hizo oficial el Cabildo vallense.

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