logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bloquean ciudadanos carretera al Mante

Por desabasto de agua en varias localidades tamaulipecas

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Bloquean ciudadanos carretera al Mante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Durante cuatro horas de este jueves, la carretera al Mante y que conecta al norte del país estuvo bloqueada en el límite con San Luis Potosí, por falta de agua en localidades del estado tamaulipeco.

      Los habitantes de los ejidos de El Abra y Ojo de Agua, pertenecientes al municipio de Ciudad Mante, bloquearon la rúa federal de las ocho de la mañana a poco después del mediodía, debido al desabasto de agua potable que sufren en varias localidades. Luego de que la alcaldesa del Mante, Patricia Chío se encaró con ellos, llegaron a un acuerdo para liberar la carretera, única salida federal hacia el norte del país, desde Valles.

      El bloqueo trastocó el itinerario de decenas de miles de personas que por razones económicas se trasladan de sur a norte y viceversa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca
      Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca

      Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca

      SLP

      Redacción

      Aumentan quejas por retraso de obra
      Aumentan quejas por retraso de obra

      Aumentan quejas por retraso de obra

      SLP

      Redacción

      Tamuinenses realizarán una marcha, para exigir se reanuden los trabajos

      Trabajadores de limpia realizan peregrinación
      Trabajadores de limpia realizan peregrinación

      Trabajadores de limpia realizan peregrinación

      SLP

      Jesús Vázquez

      Festejan a San Martín de Porres, su santo patrono

      Continúa la recesión económica en Valles
      Continúa la recesión económica en Valles

      Continúa la recesión económica en Valles

      SLP

      Redacción

      Luego de ventas durante días del Xantolo, comercios están solos