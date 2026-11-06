Bloquean ciudadanos carretera al Mante

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Durante cuatro horas de este jueves, la carretera al Mante y que conecta al norte del país estuvo bloqueada en el límite con San Luis Potosí, por falta de agua en localidades del estado tamaulipeco.

Los habitantes de los ejidos de El Abra y Ojo de Agua, pertenecientes al municipio de Ciudad Mante, bloquearon la rúa federal de las ocho de la mañana a poco después del mediodía, debido al desabasto de agua potable que sufren en varias localidades. Luego de que la alcaldesa del Mante, Patricia Chío se encaró con ellos, llegaron a un acuerdo para liberar la carretera, única salida federal hacia el norte del país, desde Valles.

El bloqueo trastocó el itinerario de decenas de miles de personas que por razones económicas se trasladan de sur a norte y viceversa.