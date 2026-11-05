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Trabajadores de limpia realizan peregrinación

Festejan a San Martín de Porres, su santo patrono

Por Jesús Vázquez

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Trabajadores de limpia realizan peregrinación
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      Matehuala.- Trabajadores de recolección de basura llevaron a cabo una peregrinación, al celebrarse el día del barrendero, por el día de San Martín de Porres, quien es el santo patrono de quienes se dedican a la labor de recolección de basura, de amas de casa, barrenderos y quienes se dedican a una de las labores más importantes, que es la limpieza.

      En la peregrinación se invitó a todos los que se dedican a los trabajos de limpieza y llegaron a la Catedral, donde se llevó a cabo una misa muy especial, en la cual se conmemoró a San Martín de Porres, quien es el santo patrono de quienes se dedican a esta labor.

      El sacerdote felicitó a quienes acudieron a la misa, pues dijo que esta es una labor de las más difíciles y que lamentablemente es poco reconocida y valorada; sin embargo, es de las más importantes, pues quienes recolectan la basura de la ciudad incluso arriesgan su vida y salud, ya que al recoger bolsas con desechos pueden adquirir diferentes enfermedades. 

      Además, quienes andan barriendo las calles también arriesgan su vida, porque hay muchos automovilistas que manejan sin precaución, se han dado casos de que atropellan a quienes están barriendo en la calle.

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      El presbítero hizo una oración muy especial por todos los trabajadores de limpieza, además de que pidió a San Martín y a Dios que los protejan durante su trabajo, y se pidió por los trabajadores de recolección de basura que han fallecido.

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