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Continúa la recesión económica en Valles

Luego de ventas durante días del Xantolo, comercios están solos

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Continúa la recesión económica en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Aunque los días de Xantolo significaron un respiro, volvió la recesión de consumo a comercios en el centro de Valles. 

      Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que no obstante la oleada de compras que hubo con motivo de la tradición de Xantolo, en la adquisición de alimentos, ropa, elementos para altares y arcos, así como la ocupación hotelera, Valles volvió a caer en el estancamiento de consumo y de nueva cuenta las calles y las tiendas se quedaron solas, como ha sucedido en casi todo el año. 

      Especuló que las razones son desconocidas para el comercio formal e informal, pero que no es un fenómeno privativo de Valles, porque al menos en Tampico y San Luis Potosí, las ciudades más grandes y cercanas al municipio han visto que la recesión tiene efectos similares, esperando que el Buen Fin y las últimas semanas del año, los comerciantes puedan salir adelante con sus ventas.

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