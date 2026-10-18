Brindan pláticas de seguridad a alumnos

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Ciudad Fernández.- Agentes de Seguridad Pública Municipal imparten pláticas sobre la seguridad vial y el oficio de policía a niños de preescolar de la comunidad de la Ventilla.

Personal de los programas preventivos de Seguridad Pública Municipal dieron a conocer que acudieron al Jardín de Niños comunitario de la localidad, a los niños se les explicó de la difícil labor de los policías, así como la importancia de respetar las reglas de tránsito.

También se les concientizó sobre la importancia de no contestar a números desconocidos y no proporcionar información alguna.

La finalidad es que los niños, conozcan las reglas de Tránsito, cuando se trasladan en una unidad motriz, ya que es importante para evitar un accidente vial y la seguridad de un viaje seguro.

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Los menores también escucharon el trabajo que desarrollan los agentes en sus actividades diarias, como parte de mantener la seguridad.