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Capacitan al personal de PC en rapel y anclaje

En manejo de cuerdas, elaboración de nudos y uso de arnés

Por Carmen Hernández

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan al personal de PC en rapel y anclaje
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      RIOVERDE.- Personal de Protección Civil acude a un curso de identificación y manejo de cuerdas, necesarias en sistemas básicos de anclaje para rescatar a personas. 

      El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que continúan en una capacitación constante a fin de tener todas las herramientas necesarias, para ofrecer un buen servicio en una contingencia.  

      Señaló que Jorge Luis Tobías Rodríguez les ofreció una capacitación teórico práctica en sistemas de anclaje, rapel y principios de rescate vertical, conocimiento fundamental para la atención de diversas emergencias.  

      Entre otros temas que se abordaron fueron manejo de cuerdas, elaboración y aplicación de diversos nudos, así como la colocación y uso de arnés, sistemas de anclaje, técnicas de descenso controlado y fundamentos de rescate vertical. 

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      El funcionario dijo que las capacitaciones continuarán, ya que son parte importante para que el personal pueda atender una contingencia en las mejores condiciones.

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