Celebran el día mundial del turismo

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Matehuala.- La Cámara Nacional de Comercio, CANACO Matehuala conmemoró el Día Mundial de Turismo y el Día del Turismo Potosino, sector que favorece la generación de empleos, fortalecimiento de servicios, inversión y desarrollo de las comunidades.

Rafael Fernández Santos presidente de la CANACO, informó que se reconoce al turismo como uno de los principales impulsores de la economía local, en el Altiplano potosino hay riquezas naturales y culturales que han atraído a visitantes a lo largo del año, lo hemos visto en ferias patronales, días festivos, eventos deportivos y culturales que generaron empleos para nuestra comunidad.

En eventos turísticos, deportivos y culturales en Matehuala y Real de Catorce se alcanzó el 90 por ciento de ocupación hotelera, negocios familiares dedicados a alimentos y bebidas registraron un incremento de ventas de más del 50 por ciento.

A propósito del Día Mundial de Turismo, el Congreso del Estado declaró el 27 de septiembre como el Día del Turismo Potosino con 22 votos a favor. "Se reconoce la relevancia de la actividad para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de Matehuala, el Altiplano y San Luis Potosí", detalló el presidente de CANACO.

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Detrás de cada evento turístico, existe una cadena económica integrada por hoteles, restaurantes, agencias, transportistas, comercios, artesanos, guías y miles de empresas familiares que convierten cada viaje en consumo, empleo y actividad económica local. Invitamos a que los negocios se preparen para ofrecer servicios y productos durante las próximas fechas, pues serán de gran derrama para el Altiplano, toda vez que los festejos por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís atraen a muchos visitantes.