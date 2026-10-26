Celebran primera tolocheada, por día de muertos

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Matehuala.- Como parte del Festival del Día de Muertos, se llevó a cabo la primera Tolocheada en Matehuala, en la cual la idea principal es rescatar los bailables tradicionales, por lo que en este evento participaron varios grupos de danza folclórica.

Para iniciar la Tolocheada, los grupos de danza se reunieron en la Plaza Benito Juárez, donde posteriormente salieron en un desfile, recorrieron las calles Constitución, Juárez, Terán, Méndez y Rangel, para terminar en el Parque Álvaro Obregón, donde había un escenario y los diferentes grupos de danza folclórica bailaron diferentes estilos de polka, en este lugar había un gran número de personas que estaban disfrutando de este gran espectáculo.

Por otra parte, dentro del Festival del Día de Muertos se abrió la convocatoria de un concurso de fotografía, el cual es denominado "Matehuala a través de tu mirada", que consiste en participar con fotografías con temas sobre el Día de Muertos, capturar la esencia del municipio de Matehuala, sus tradiciones, paisajes, arquitectura y riqueza cultural. La fecha límite para participar es hasta el 31 de octubre, se premiará a los 3 mejores, el tercer lugar del concurso se llevará tres mil pesos, el segundo cinco mil pesos y el primer lugar será de siete mil pesos. Se exhorta a los ciudadanos a participar en este evento, que es con la finalidad de rescatar las tradiciones de México.