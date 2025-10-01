Choque de motos deja un lesionado

MATEHUALA.- Se registró un fuerte choque entre dos motocicletas en la colonia República dejando como saldo costosos daños materiales y una persona lesionada, al lugar acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad de Matehuala, así como paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos se suscitaron entre las calles Acapulco y Orizaba de la colonia República, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un choque entre dos motocicletas.

Testigos del accidente se comunicaron a los números de emergencia para auxiliar al lesionado, algunas personas apoyaron cubriéndolo para que no le diera fuertemente el sol en lo que llegaban las corporaciones.

Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja quienes inmediatamente auxiliaron a un hombre que se encontraba lesionado, sin embargo, al valorarlo vieron que presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, y optaron por llevarlo a un hospital de la ciudad, para que recibiera atención médica especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades.

Cabe hacer mención que en la colonia República frecuentemente ocurren accidentes automovilísticos dado que tanto motos como carros no toman las medidas de seguridad y no hacen los respectivos altos en los cruceros.