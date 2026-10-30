Clausuran comercios de bebidas alcohólicas

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Rioverde.- Cuatro negocios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas han sido clausurados por violar la Ley de Alcoholes, por lo que para poder reabrir deberán poner su negocio en regla y pagar su multa.

El director de Comercio Francisco Javier Torres Pérez, refiere que se han realizado diversos operativos en colonias de la periferia de la ciudad, como en comunidades, para verificar que negocios cuenten con sus documentos en regla.

Los operativos se realizan en coordinación con personal de Seguridad Pública Municipal y se hacen en base a las denuncias que se reciben de ciudadanos inconformes por problemas que generan personas ya alcoholizadas.

Las quejas son porque no respetan el horario de venta, la bebida es para llevar y la consumen en el negocio.

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En lo que va del mes de octubre, 4 negocios han sido clausurados, por no respetar la Ley de Alcoholes, las sanciones van desde 10 mil hasta 25 mil pesos.

Es por ello que se les recomienda respetar la ley, para evitar clausuras, adelantó que los recorridos continuarán, tanto en la cabecera municipal como en las localidades.