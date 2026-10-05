Comunidad Mundo Mejor llama a mejorar acciones de búsqueda

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CIUDAD VALLES.- La organización Comunidad Mundo Mejor sostuvo un acto de visibilización del problema de las desapariciones en la plaza principal, en el que participaron colectivos de búsqueda de diversas organizaciones.

Con la participación de colectivos, como el de Pirasol, la tarde de este sábado, los estudiantes y jóvenes de Mundo Mejor llamaron a exponer sus casos a las buscadoras con la finalidad de concientizar a los ciudadanos sobre el flagelo de la delincuencia y de la ausencia de un familiar, una de las peores tragedias que puede vivir una familia.

"Cuando desaparece un pariente se desintegra toda la familia", argumentó una de las buscadoras del caso Pirasol, la desaparición de más de 40 hombres que viajaban al norte a trabajar en el campo, en el 2012 y que hasta la fecha no han aparecido ni se sabe nada de su paradero.

Por las condiciones del clima, el evento fue trasladado al interior del kiosco de la plaza principal donde además exhibieron la película Ruido, en donde participaron las integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

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