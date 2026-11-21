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Matehuala.- Lo que parecía ser un momento de diversión durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana terminó en accidente, luego de que un estudiante de secundaria cayera mientras realizaba una acrobacia a través de un aro en llamas, el joven sufrió algunas lesiones que no fueron de gravedad y recibió atención de paramédicos.

Los hechos ocurrieron durante el desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, cuando el contingente del Instituto Matul realizaba una demostración con un aro en llamas.

Al pasar por la calle Hidalgo y ejecutar una de las acrobacias, uno de los alumnos perdió el equilibrio y cayó en el aro de fuego.

Ciudadanos que presenciaban el espectáculo y elementos de Protección Civil corrieron para auxiliar al estudiante, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que no presentaba quemaduras de gravedad.

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Sin embargo, se pidió a la institución que ya no encendiera el aro para evitar otro accidente, además de que algunos estudiantes se encontraban asustados por lo ocurrido con su compañero.

El video del incidente se viralizó en redes sociales, donde padres de familia manifestaron su inconformidad y señalaron que es una irresponsabilidad realizar este tipo de actos con estudiantes, debido al riesgo que representan para su integridad física.

Asimismo, consideraron que la seguridad de los jóvenes debe ser lo más importante y señalaron que, presuntamente, el accidente ocurrió porque se habría derramado demasiada gasolina cerca del área donde se realizó la acrobacia, lo que habría provocado que el adolescente resbalara al momento de ejecutar el acto.