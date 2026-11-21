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Matehuala.- En sesión extraordinaria de Cabildo se tomó protesta al Patronato de FEREMA 2026-2027, organismo que tendrá a su cargo la organización de la Feria Regional de Matehuala, la cual se pretende realizar a finales de diciembre de 2026 y principios de enero de 2027, luego de que la edición de este año fuera cancelada.

El Patronato de FEREMA 2026-2027 quedó conformado por Marco Antonio Rojas Torres, como presidente; Irma Estefanía García Barbosa, como secretaria; Felipe de Jesús Hernández Torres, como tesorero; Azhael Rangel, como primer vocal; Enrique Olivares, como administrador, y Jesús Castillo Reyna, como representante de Presidencia.

Durante la sesión, el alcalde Raúl Ortega Rodríguez tomó protesta a quienes integrarán el patronato, quienes se comprometieron a trabajar en la organización de la Feria Regional de Matehuala y buscar que se realicen eventos dirigidos a toda la familia, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Con la conformación de este organismo se establecen las bases para la organización y coordinación de los trabajos de FEREMA, con el propósito de ofrecer actividades que puedan disfrutar las familias.

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Cabe hacer mención que el año pasado se contemplaba realizar una feria gratuita con el apoyo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO); sin embargo, para esta próxima edición no se contará con dicho respaldo, hasta el momento, tampoco se ha informado si el acceso a FEREMA será gratuito o tendrá algún costo.