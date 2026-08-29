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Coronan a reina de Red de Corazones

Por Carmen Hernández

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Coronan a reina de Red de Corazones
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      RIOVERDE.- Catalina Aguilar Tapia fue coronada como reina de la Red de Corazones, el evento se desarrolló al celebrarse el día del abuelito, el municipio tiró la casa por la ventana para celebrar en grande a los abuelitos. 

      El evento se llevó a cabo el jueves por la tarde, donde hubo un desfile de muñecas mexicanas y juegos tradicionales mexicanos, cada muñeca fue elaborada con el apoyo del equipo.  

      El grupo de las Alegrías del Ejido Puente del Carmen, obtuvo el primer lugar y ganaron mobiliario.   Las abuelitas están felices, porque llegó el momento esperado, el sorteo para elegir a la reina de reinas, resultando ganadora Catarina Aguilar Torres de la comunidad de la Tapona. 

      El alcalde, acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia coronaron a la reina. 

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      Cabe destacar que se cuenta con 50 clubes, lo que se busca es que los adultos mayores participen en las diversas actividades como la elaboración de manualidades.

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