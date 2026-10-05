Desabasto de agua en municipio

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SANTA CATARINA.- Autoridades se jactan que se tiene agua suficiente para la población, cuando es totalmente falsa esta situación que sufren los ciudadanos por la falta del vital líquido en sus casas.

Vecinos dieron a conocer que el alcalde Juan Carlos Ramos anunció que se tiene el vital líquido en la mayor parte de las localidades, pese a ello hay quejas.

Sin embargo, la situación real es otra, indicaron que en el caso de la comunidad Puerta de Salto, una vez al mes "le echan agua a la pileta de 10 mil litros", para poderlos abasteceré, lo que resulta insuficiente.

Es por ello que las familias se ven en la necesidad de comprar pipas de agua, para poder cubrir sus necesidades de higiene en sus hogares, la situación empeora porque en ocasiones no tienen ni para comprar, porque solo alcanzan para medio comer, ante la falta de empleos en el municipio, finalizaron.

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