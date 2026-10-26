Designan nuevo director del Club de Leones

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Matehuala.- En una ceremonia que reunió a representantes del Distrito B-III del Club de Leones, autoridades leonísticas e invitados especiales, Telésforo León Yáñez rindió protesta como nuevo presidente de la mesa directiva del Club de Leones de Matehuala, para el periodo 2026-2027.

En el acto se contó con la presencia de la gobernadora del Distrito B-III, Rosa María Alvarado Monroy, de la vicegobernadora, Yolanda Casillas Juárez, quienes acompañaron a los integrantes de la agrupación en este relevo directivo.

León Yáñez asume la presidencia en sustitución del QFB Arturo Hernández Alva, quien estuvo al frente del club durante el periodo 2025-2026, dando paso a una nueva etapa de trabajo y servicio a la sociedad matehualense.

Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo realizado por Hernández Alva al frente del Club de Leones durante el periodo 2025-2026, además del reconocimiento por su desempeño, Hernández Alva recibió una medalla especial al mérito de servicio a la sociedad, como distinción a su labor durante su gestión.

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La nueva mesa directiva la integran Manuel López Torres como Tesorero y Helián Hernando Rodríguez Linares repitiendo en el cargo de secretario. El próximo año se celebra el centenario de la presencia de la familia leonística a nivel nacional, el primer Club de Leones se fundó el 21 de marzo de 1927.