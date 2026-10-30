Desigual choque deja un lesionado

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Matehuala.- Desigual choque de un motociclista y una camioneta en calles del centro de la ciudad, donde el conductor de la camioneta al dar una vuelta en "U" se llevó a un motociclista, quien resultó con múltiples lesiones, que recibió auxilio y que fue trasladado a un hospital.

Los hechos se presentaron en la calle Miguel Hidalgo casi esquina con Flores Magón, donde una camioneta color gris, tipo pick up al intentar dar vuelta en u, algo que está prohibido en la zona, no se percató de que venía una motociclista, por lo que lo impactó al momento de hacer esta maniobra, aventando al conductor por varios metros, testigos del percance solicitaron auxilio a corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a una persona de sexo masculino que era el conductor de la motocicleta, quien tenía varios golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que en una ambulancia lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.