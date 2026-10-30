Disidentes permiten apertura de sedes de Sindicato IMSS

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CIUDAD VALLES.- La disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) permitió la apertura de las puertas de las sedes de la Sección XVIII, aunque la cita para manifestación sigue en pie este 30 de octubre.

Con un "no somos iguales", el representante de la disidencia y miembro del nuevo grupo "37+1" (refiriéndose a las secciones sindicales de todo el país), Juan Jesús Rubio Arteaga refirió que liberar el acceso a las oficinas permitirá que muchos de sus compañeros hagan sus trámites y sus diligencias con carácter de ineludibles.

De cualquier manera, los movimientos de lucha contra la cúpula sindical, a cargo de Rafael Olivos Hernández seguirán su curso y la entrega de firmas para solicitar una asamblea sindical para buscar su destitución están a la vuelta de la esquina.