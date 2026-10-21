Egresan 30 chefs de la Escuela de Gastronomía

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CIUDAD VALLES.- Cumplió 15 años la escuela de Gastronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Valles, que egresa alrededor de 30 alumnos al mercado laboral vallense y nacional.

Jasselin Lizeth Cárdenas Gutiérrez, coordinadora de la carrera de Técnico Superior Universitario en Gastronomía (TSUG) dijo que en el 15 aniversario de la carrera, los alumnos de los diferentes semestres, junto con sus docentes, prepararon un menú especial para ellos mismos y la plantilla de directivos, entre ellos el coordinador general, Isaac Lara Azuara en un maratón de preparación culinaria de 24 horas, para celebrar las 12 generaciones que han egresado de esa escuela y los casi 30 estudiantes que salen al mercado laboral cada año, algunos de ellos, con experiencias de trabajo, incluso en restaurantes internacionales que cuentan con Estrellas Michelin (máximo galardón mundial de la gastronomía).