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El robo de cable, causa apagones en San Marcos

Vandalismo genera temor a personas al transitar las arterias

Por Carmen Hernández

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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El robo de cable, causa apagones en San Marcos
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      RIOVERDE.- Vándalos dejan oscuras las calles en el Ejido de San Marcos, se roban el cableado; vecinos dieron a conocer que está a la orden del día el robo de cable o el daño al alumbrado público. 

      Lo que ha generado que varias arterias queden a oscuras, generando que las personas tengan temor de transitar la calles, es por ello que hacen un llamado a la ciudadanía para que cuiden y protejan las lámparas.  Señalaron que en algunos sectores habían rehabilitado las lámparas, pero quedaron en penumbras por el robo del cable, e indicaron que si se percatan del robo a las luminarias o el daño, realicen la denuncia ante las autoridades correspondientes. 

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