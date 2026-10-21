El robo de cable, causa apagones en San Marcos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Vándalos dejan oscuras las calles en el Ejido de San Marcos, se roban el cableado; vecinos dieron a conocer que está a la orden del día el robo de cable o el daño al alumbrado público.

Lo que ha generado que varias arterias queden a oscuras, generando que las personas tengan temor de transitar la calles, es por ello que hacen un llamado a la ciudadanía para que cuiden y protejan las lámparas. Señalaron que en algunos sectores habían rehabilitado las lámparas, pero quedaron en penumbras por el robo del cable, e indicaron que si se percatan del robo a las luminarias o el daño, realicen la denuncia ante las autoridades correspondientes.