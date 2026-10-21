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En noviembre será el sorteo del servicio militar

Por Miguel Barragán

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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En noviembre será el sorteo del servicio militar
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      CIUDAD VALLES.- El 22 de noviembre será el sorteo para el Servicio Militar Nacional para los de la clase 2008, de acuerdo con el director de la Junta Municipal de Reclutamiento, Francisco Rivera Montiel.

      El evento anual de sorteo para los conscriptos será a las nueve de la mañana, de la fecha señalada, aunque hay una petición de la oficina de Reclutamiento para que lleguen antes a la plaza, donde se dará lectura de cada uno de los anticipados y remisos y el tipo de clasificación que obtendrán de acuerdo con el sorteo.

      En esta ocasión, serían más de 600 jóvenes los que cumplirán con esa obligación cívica, de acuerdo con datos estadísticos de la misma dependencia que trabaja en conjunto con el 36 Batallón de Infantería.

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