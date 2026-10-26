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Entrenarán a perros para detectar el gusano barrenador

Personal de Sedarh realiza labores de fumigación en algunos campos

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Entrenarán a perros para detectar el gusano barrenador
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Caninos serán entrenados para detectar el gusano barrenador, personal de Sedarh trabaja en coordinación con el Departamento de Cultura de los Estados Unidos.  

      En el municipio la Sedarh trabaja en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Calidad Agroalimentaria y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para realizar acciones de vigilancia y sanidad, ahora en lucha para controlar casos de gusano barrenador.  

      Especialistas recolectaron muestras de larvas de un cerdo, que tenía una herida en la pata trasera, el cual fue localizado en la comunidad del Encantado. 

      El material biológico será trasladado a Georgia, Estados Unidos, para la preparación de los canes en la detección del gusano, para tener más armas y poder contener casos de gusano barrenador.   Así mismo la Sedarh y Protección Civil realizan labores de fumigación y limpieza, la atención del animal afectado.  La finalidad es detectar la plaga, que ha dejado grandes pérdidas al sector ganadero en algunos municipios.

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