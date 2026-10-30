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Espera sector hotelero repunte de turistas

Por Carmen Hernández

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Espera sector hotelero repunte de turistas
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      RIOVERDE.- Con este puente vacacional hoteleros esperan un repunte de visitantes de un 25 por ciento, que esperan les dejen una buena derrama económica. 

      Empresarios dieron a conocer que vienen de una temporada baja y no se han recuperado, por los pocos turistas que se han hospedado en diversos hoteles. 

      Mencionaron que con este puente esperan un repunte importante de ocupación hotelera.  La mayoría de los turistas provienen de los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes  y  la capital potosina.  

      Indicaron que los lugares más visitados son la Media Luna, las Grutas de la Catedral y del Ángel. 

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      Aunque el municipio tiene otros lugares que también son muy concurridos como el Mercado Cristóbal Colón, donde los turistas adquieren los dulces típicos de la región como chancaquilla y dulces de camote, entre otros.

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